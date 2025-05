Tre anni, 4 mesi e 20 giorni: è questa la condanna, ad esito del rito abbreviato, venuta per i fratelli santagatesi Domenico (29 anni), e Giuseppe De Rosa, 32 anni. In tal senso si è pronunciato il Gup del Tribunale di Benevento, dottore Pietro Vinetti, rispetto alle ipotesi accusatorie gravanti in capo ai due di tentata estorsione e minaccia. I fratelli De Rosa, come noto, nel mese di ottobre dell’anno scorso, erano stati destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per fatti che si erano verificati nella notte tra il 30 ed il 31 agosto allorquando il titolare di un pub sito nel centro saticulano, raggiunto dai De Rosa nella sua attività, era stato fatto destinatario di una richiesta estorsiva nella misura di 300 euro con annesse minacce.

