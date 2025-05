Sovraffollamento e problemi per la sanità penitenziaria. Il trattamento per internati psichiatrici e i tossicodipendenti. L’articolazione psichiatrica chiusa a fronte di 35 tossicodipendenti presenti”.

Sono le principali criticità ribadite dal garante dei detenuti per la Campania, Samuele Ciambriello, in visita al carcere di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia