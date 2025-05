Grande attesa per Sergio Cammariere, stasera protagonista al Teatro Comunale di Benevento; appuntamento alle 20.

Non sarà un semplice concerto, e chi conosce la musica di Cammariere lo sa bene. Sarà piuttosto un invito alla sospensione, a un tempo diverso: quello del pianoforte che parla da solo, senza mediazioni né artifici. Sul palco, il musicista calabrese si presenterà in una dimensione essenziale, autentica, scegliendo di spogliarsi di ogni orpello scenico per tornare all’origine del suo suono: «Per tutte quelle persone che, dopo avermi sentito suonare dal vivo, mi hanno scritto negli anni chiedendomi un concerto solo piano», racconta. Ed è proprio da quel desiderio, tanto semplice quanto profondo, che nasce questo progetto.

