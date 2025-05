Un tavolo istituzionale avente ad oggetto i ritardi relativi alla riapertura della ferrovia Valle Caudina. A convocarlo è stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella recapitando l’invito in questione ai sindaci dei paesi interessati dalla linea ferrata – ovvero quelli di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina. L’appuntamento è in programma per il giorno 3 giugno alle ore 16 presso l’aula consiliare di Palazzo Mosti. “Ho appreso dalla stampa, con rammarico – fa presente l’ex Guardasigilli nella missiva di convocazione – dell’ulteriore ritardo relativo al completamento delle opere per la riapertura della ferrovia Valle Caudina”.

