Referendum: Scotto, ‘solo 16,7% contratti a tempo indeterminato, imbroglio governo’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Unioncamere svela l’imbroglio dei dati del governo Meloni sui contratti a tempo indeterminato. Solo il 16,7 per cento sono contratti stabili nel mese di aprile di quest’anno. Il resto sono contratti precari in settori come servizi, turismo, agricoltura. Declina il lavoro nel settore manifatturiero. Significa che in questo Paese i giovani e le donne sono condannati a un futuro di precarietà e sottosalario. Per questo la destra insiste per astenersi sui referendum dell’8 e 9 giugno. Hanno paura di fare i conti con la realtà”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, durante una manifestazione referendaria a Campi Bisenzio.