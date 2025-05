Referendum: Schlein, ‘lavoriamo per quorum, base Pd la più convinta’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Noi lavoriamo per raggiungere il quorum e non siamo nemmeno così distanti perche ho visto un sondaggio in cui si prevede una partecipazione più alta del 40% e noi abbiamo ancora due settimane per convincere le persone ad andare a votare. È una grande occasione perché con questo voto possono cambiare direttamente delle leggi, contrastare la precarietà, aumentare la sicurezza sul lavoro e riconoscere la cittadinanza a chi ha la residenza da 5 anni come molti ragazzi nati e cresciuti qui”. Lo dice Elly Schlein al Corriere.

“La linea del Pd è molto chiara ed è stata votata in Direzione senza voti contrari. Poi io stessa ho sempre detto che non avrei chiesto abiure personali a nessuno. Il presidente Bonaccini, che fu mio sfidante alle primarie, ha richiamato l’importanza di andare a votare tutti i quesiti. E nei sondaggi la base più convinta dei referendum è proprio quella del Pd. Mi fa piacere perché vuol dire che avevamo ragione, quando ci siamo candidati alla segreteria, a chiedere discontinuità rispetto a scelte sbagliate fatte in passato. La nostra base è convinta”.