Referendum: Fratoianni, ‘5 sì per cambiare in meglio vita persone’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Io mi auguro che almeno una parte della maggioranza continui sulla strada che ha scelto di intraprendere, in particolare penso al presidente del Senato La Russa: si impegni ancora di più per l’astensione, ogni volta che lui chiede l’astensione, c’è qualche italiano o qualche italiana che decide di andare a votare”. Lo dice Nicola Fratoianni a Sky Start su Sky Tg24.

“Io credo che sia fondamentale andare a votare l’8 e il 9 perché sono cinque quesiti che dal giorno dopo potrebbero cambiare in meglio la vita di qualche milione di persone e dunque vale la pena di andare a votare e di votare cinque sì”.