Quirinale: auguri Mattarella a comunità buddista per Vesak

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Nella ricorrenza della festa che celebra le tappe più significative della vita del Buddha, sono lieto di far giungere gli auguri della Repubblica alle comunità buddiste per un felice e sereno Vesak. In un periodo storico caratterizzato da tensioni e crisi, possa questa festività contribuire ad alimentare la condivisione degli alti ideali che la animano e consolidare i valori – rispetto, tolleranza e solidarietà – fondamento della nostra comunità democratica e presupposto della convivenza pacifica tra le confessioni religiose e tra i popoli”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa del Vesak.