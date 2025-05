La stagione della consacrazione definitiva, in attesa di conoscere le coordinate del suo futuro. La seconda volta al Potenza è quella buona per Francesco Rillo, l’esterno sannita protagonista in Serie C con la maglia rossoblù. Una parentesi da incorniciare per il classe 2000, tornato alla corte dei Leoni per giocarsi le sue carte e le sue possibilità dopo essere finito ai margini del progetto giallorosso. La sua stagione in ottica cifre si è conclusa con 22 partite disputate, un totale di 1621’ (pari a una media di 74’ giocati a partita) e anche il primo gol tra i professionisti, messo a segno contro il Latina. Una gioia incontenibile per l’esterno nato e cresciuto nel Sannio che ha mosso i primi passi nel Benevento per poi cercare fortuna altrove, sempre sotto l’ala protettiva della Strega.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia