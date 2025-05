Moody’s: Bagnai, ‘confermata serietà governo’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Ancora una volta agli sproloqui della sinistra questo governo risponde con fatti e, in questo caso, giudizi positivi dell’agenzia Moody’s. Oltre a farci piacere, questa notizia conferma che anche gli enti più autorevoli riconoscono la serietà di questo esecutivo, che con un lavoro costante portato avanti anche grazie al Ministro Giorgetti, sta riportando l’Italia ad alti livelli di credibilità. La Lega continuerà in questa direzione, dando priorità a provvedimenti come quello della pace fiscale, per riportare armonia tra cittadini e fisco e rilanciare l’economia interna”. Così in una nota il deputato della Lega Alberto Bagnai, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile del dipartimento Economia del Partito.