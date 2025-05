Dazi: Del Barab (Iv), ‘pontiera? Meloni cavallo di troia trumpiano in Ue’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Più che la pontiera tra Europa e Usa, con i suoi giochi d’azzardo Giorgia Meloni rischia di essere il cavallo di Troia trumpiano all’interno dell’Ue”. Lo ha detto Mauro Del Barba, deputato di Italia Viva, a Sky.

“Con la sua ultima sparata sui dazi, Trump conferma di non volere il bene dell’Europa né di avere ha alcun interesse a coltivare un rapporto privilegiato con l’Italia. Se ne serve solo per disarticolare l’Ue. Gli Stati Uniti rimangono i nostri alleati ma Trump e la sua amministrazione ci hanno messo nel mirino. Occorre prenderne atto e fare delle scelte in una situazione in cui siamo sotto attacco. L’Europa è la nostra ancora di salvezza ed è insieme all’Europa che bisogna muoversi, con chiarezza. I paesi che hanno ottenuto i risultati migliori nelle trattative con Trump sono quelli che non si sono ingionocchiati davanti ai suoi bluff: questo deve fare l’Europa. L’ambiguità di Giorgia Meloni va bene sui social ma nella realtà comporta gravi rischi per gli interessi dell’Italia “, ha concluso.