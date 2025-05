Campania: Martusciello, ‘candidato non spetta a nessuno, tavolo nazionale sceglierà migliore’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “La candidatura alla Presidenza della Regione Campania non spetta di diritto a nessuno. Il tavolo nazionale sceglierà la migliore opzione possibile. Lo dico con chiarezza: è profondamente sbagliato pensare che la scelta debba automaticamente ricadere su un partito. E mi spiace che autorevoli esponenti dell’area centrista abbiano fatto un inchino a Fratelli d’Italia ribadendo questo concetto”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, intervenendo al congresso cittadino di Avellino.

“Se il candidato sarà espressione di Fratelli d’Italia – ha aggiunto – lo sarà perché indicato dal tavolo nazionale come soluzione migliore per vincere. Ma sia chiaro: Forza Italia in Campania ha ottenuto uno dei migliori risultati a livello nazionale, eppure continuiamo a sostenere che la via giusta sia quella di una candidatura civica. Ci sono nomi – ha concluso Martusciello – su cui si potrebbe trovare un accordo in pochi minuti”.