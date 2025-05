Calcio: Bianchi, ‘no paragoni con scudetto di Spalletti, questo bello per la volata finale’

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Inutile fare paragoni con il Napoli di Spalletti perché ogni campionato ha una storia a sé. Questo scudetto comunque è molto bello per la volata finale che c’è stata perché fino a qualche domenica fa sembrava in fuga e poi ha rallentato ma il Napoli è stato bravo a tenere la volata e vincere comunque”. Così all’Adnkronos l’allenatore del primo scudetto del Napoli nel 1987 Ottavio Bianchi commenta la vittoria del campionato 2024/2025 da parte degli azzurri. “Quest’anno, se si va a vedere, il ruolino di marcia delle avversarie è stato inferiore rispetto agli anni scorsi. Le altre pretendenti al titolo sono state escluse quasi subito con lo scudetto che è stato praticamente una sfida a due tra Napoli e Inter. Il Napoli è stato bravo a non mollare mai soprattutto nella volata finale e questo secondo me ha entusiasmato ancora di più l’ambiente”, conclude Bianchi.