Roma, 23 mag (Adnkronos) – Per l’Europa “bisogna far le battaglie che Meloni non sta facendo per ragioni ideologiche: puntare sull’autonomia strategica dell’Ue, puntare su una Ue più politica, superare l’unanimità, portare avanti il Next generation Ue”. Lo ha detto Elly Schlein al Festival dell’economia.