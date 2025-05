Una lunga scia di morte sulle strade sannite nella serata di mercoledì. Prima l’incidente sulla statale 87 che ha causato la morte di un 50enne, poi un altro tragico schianto in città che ha provocato la scomparsa di un 17enne e il ferimento di un 16enne, entrambi in sella a uno scooter Honda Sh 125 che, all’incrocio tra via Napoli e via Cocchia nel Rione Libertà, si è scontrato con una monovolume, una Opel Zafira.

