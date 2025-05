Telese Terme, lago ripulito dai rifiuti

Quella che si è svolta domenica mattina 18 maggio presso il lago di Telese non è stata solo una giornata di pulizia dei fondali ma una vera e propria festa per la promozione e la sensibilizzazione del senso civico. Nessuno poteva pensare che 12 sub avrebbero potuto ripulire i fondali del lago, ma sensibilizzare i comportamenti scorretti questo sì. In effetti, poi, a veder bene, dai fondali sono stati tirati fuori tutti rifiuti databili agli anni ’70, ’80 e ’90. Pertanto, è anche giusto pensare che determinati atteggiamenti irresponsabili, quali quello del lancio dei rifiuti in acqua sia qualcosa che non appartiene più alla nostra società, se non in misura veramente ridotta.

