Rai: Chiambretti, ‘le mie scuse a nome anche del cast per battuta Feltri’**/rpt

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Con enorme dispiacere prendo atto che la battuta del direttore Vittorio Feltri in chiusura del commento sulla dichiarazione del ministro Nordio, nonostante la mia immediata presa di distanze, non sia stata sufficiente ma abbia ferito le donne e le associazioni che si occupano di violenza”. Così in una nota il conduttore Piero Chiambretti, intervenendo sulle polemiche scatenate dalla frase di Vittorio Feltri nel corso della sua trasmissione. Feltri, in un dialogo riguardante la violenza sulle donne, ha detto: “Le donne vittime di violenza? Se sono bone possono rifugiarsi a casa mia”, suscitando da più parti forti reazioni.

“Mi scuso a nome mio e di tutto il cast -aggiunge Chiambretti- composto per lo più da donne con una spiccata attenzione nei confronti di queste tematiche. Non era mia intenzione mancare di rispetto a tutte quelle persone che hanno vissuto e vivono la tragedia della violenza”.

“Non a caso -chiosa il conduttore- nella stessa puntata di giovedì 22 *maggio*, Alba Parietti nel suo editoriale ha voluto commentare con spirito critico il caso Turetta prendendo una dura e chiara posizione su questo efferato femminicidio e la sentenza. Tengo a precisare che i commenti sui titoli dei giornali di Vittorio Feltri hanno sempre la caratteristica riconosciuta del suo tono del paradosso”.