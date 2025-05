Moby, l’ammiraglia ‘Legacy’ diventa studio per Radio Deejay

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Moby sulla cresta dell’onda, in questo caso radiofonica: per la prima volta nella sua storia, la compagnia porterà una trasmissione di Radio Deejay in diretta a bordo di una sua nave, domani e dopodomani su Moby Legacy, una delle due ammiraglie che operano tutto l’anno sulla tratta Livorno-Olbia-Livorno.

Legacy e la gemella Fantasy – ricorda una nota – sono i due traghetti più grandi, capienti, moderni ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo e Deejay è stata scelta da Moby per la sua leadership sul target giovane e adulto e per la capacità di raccontare ogni giorno l’Italia, con ascoltatori fidelizzati e che si identificano con la radio e con il suo messaggio. In particolare, la trasmissione in onda in diretta dall’ammiraglia della Balena Blu sarà quella di Rudy Zerbi e Laura Antonini, appuntamento imperdibile dalle 8 alle 10 del mattino tutti i weekend dell’anno, apprezzatissimo dal pubblico per la leggerezza e la freschezza dell’approccio. Leggerezza e freschezza che, insieme alla stagionalità, sono anche le parole d’ordine della ristorazione a bordo di Legacy (e Fantasy), che contano su un intero ponte dedicato, con tutte le preparazioni a vista, praticamente uno show cooking in mezzo al mare.

Rudy e Laura andranno in onda vivendo in diretta le navi. La loro trasmissione è un talk accompagnato dalla musica più apprezzata del momento e consentirà ai due conduttori di raccontare, insieme ovviamente a tutti gli altri temi tradizionali della programmazione e dell’attualità, anche le caratteristiche uniche di Moby Fantasy e Moby Legacy. In questo saranno aiutati anche da alcuni ospiti che racconteranno la storia e le caratteristiche della compagnia della Balena Blu e aneddoti della vita di bordo, in modo che gli ascoltatori si sentiranno anche loro a bordo, in navigazione fra Livorno, Olbia e viceversa.

Anche dal punto di vista “fisico” la nave si trasformerà in un vero e proprio studio radiofonico galleggiante allestito in mare, ulteriore tassello a conferma che le navi ammiraglie Moby sono le più tecnologicamente avanzate della marineria italiana: wifi free per i passeggeri, maxischermi Sky per non perdere nemmeno un minuto delle proprie trasmissioni preferite, casse elettroniche su Fantasy per velocizzare ulteriormente il servizio a pranzo, portelloni innovativi per ridurre i tempi di imbarco e sbarco, oltre alla possibilità di essere collegate alle colonnine elettrificate in porto e di essere alimentate a gas naturale liquefatto e dotate di scrubber per ripulire i fumi.

Tutto questo, fra l’altro, non si fermerà con la trasmissione vera e propria, perché a fianco delle quattro ore di diretta, due sabato e due domenica, ci sarà anche una attività social sui canali Moby e Deejay per continuare questo viaggio. E verrà lanciata una playlist Moby su Spotify, firmata da Rudi e Laura, pronta ad essere la colonna sonora delle vacanze 2025.