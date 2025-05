Dazi: P. De Luca, ‘Ue compatta, basta fughe in avanti dannose Meloni’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Trump torna ad attaccare l’Europa da un punto di vista economico, minacciando dazi del 50% sui prodotti importati dall’Ue a partire dal primo giugno. Il presunto ponte della premier Meloni con questa amministrazione americana sta crollando miseramente. Ora l’Europa reagisca ed agisca in modo compatto ed unitario. Si evitino ulteriori fughe in avanti di singoli governi che rischiano solo di indebolire e danneggiare la posizione politica e negoziale dell’Ue”,Così il capogruppo democratico in commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca.