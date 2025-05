Ora è il momento di affrontare le questioni più spinose. In casa Benevento la solita appendice di silenzio che accompagna le stagioni deludenti è destinata a concludersi a stretto giro di posta. Il patron Vigorito è chiamato a risolvere il rebus legato alle posizioni di Marcello Carli e Gaetano Auteri, rispettivamente direttore tecnico e allenatore della prima squadra giallorossa. Prima di prendere una decisione, il numero uno del club di via Santa Colomba vuole un altro confronto con entrambi, per affrontare diversi temi: innanzitutto, per dettagliare cosa non è andata nel verso giusto nella seconda parte della stagione da poco archiviata; in seconda battuta, come e con quali calciatori ripartire per affrontare il prossimo campionato.

