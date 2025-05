Benevento, senti il tecnico della F. Andria: “Esposito pronto per la C”

La sua Fidelis Andria è entrata nell’orbita del primo posto a metà campionato, salvo poi ritrovarsi travolta da problemi societari che hanno inciso, e non poco, sul quarto posto finale.

Nonostante tutto, però, i biancazzurri di Giuseppe Scaringella si sono rivelati come la miglior difesa del girone H di Serie D fino a poche giornate dal termine. Merito anche di Manuel Esposito, portiere classe 2005 di proprietà del Benevento che, dopo la vittoria con la maglia del Campobasso nella passata stagione si è messo in mostra ancora in Serie D, ad Andria. “Nelle ultime partite abbiamo subito tanti gol, ma non eravamo nelle migliori condizioni a livello di testa per giocare alcune gare” ha raccontato a Il Sannio Quotidiano il tecnico Scaringella che ha descritto l’impatto di Esposito.

