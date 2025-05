A via Blue Green Week 2025, premio nazionale e una settimana di eventi

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Promosso dall’Associazione For Human Community, parte di Comunicazione Italiana, il Premio si conferma punto di riferimento nazionale per la valorizzazione dei progetti di innovazione sostenibile nei campi ambientale, sociale, economico e della Blue Economy.

UN PREMIO, UN PERCORSO, UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

La call per candidarsi gratuitamente al Blue Green Economy Award è aperta fino al 30 giugno 2025. Il premio si rivolge a imprese di ogni dimensione, che abbiano sviluppato progetti innovativi in quattro categorie:

● Sostenibilità Ambientale

● Sostenibilità Sociale

● Sostenibilità Economica

I progetti candidati saranno valutati da una giuria indipendente composta da esperti, stakeholder, rappresentanti istituzionali e del mondo culturale presieduta da Gian Luca Spitella di ARERA.

Oltre al Premio, le aziende selezionate avranno accesso a visibilità gratuita, speech nei forum tematici, interviste editoriali e una cerimonia ufficiale di premiazione.