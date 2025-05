“Siamo al cospetto di una situazione che rasenta il paradossale. Il Presidente Eav, De Gregorio, ci dice ora, nella sostanza, che non vi è una data di ultimazione delle opere. Ennesimo schiaffo, ennesima presa in giro per il nostro territorio”. Lo fa presente il Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia