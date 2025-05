C’è il calendario scolastico 2024-2025, con data di inizio fissata per il 15 settembre 2025 termine il 6 giugno 2025 per la scuola. Stabilite le giornate di sospensione derivanti da festività nazionali fissate dalla normativa statale, nonché il numero dei giorni complessivi di lezione, al netto dei giorni di sospensione, pari a 203 per la scuola primaria e secondaria, che si riducono di una unità nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica.

