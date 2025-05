Rai: M5S, da Gasparri affermazioni false su Report

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Maurizio Gasparri, con la consueta foga da megafono istituzionale delle falsità, accusa la Rai e il giornalista Sigfrido Ranucci di ‘diffondere autentiche menzogne’ sulla strage di Capaci. A suo dire, la puntata di Report avrebbe mentito sull’ipotesi del coinvolgimento dell’estremista di destra Stefano Delle Chiaie. Peccato che si tratti di un’affermazione falsa. Non esiste alcuna sentenza: si parla di una semplice archiviazione risalente all’aprile 2024, ovvero un provvedimento temporaneo adottato allo stato degli atti, che può essere revocato in qualsiasi momento se emergono nuove prove. Ed è esattamente ciò che è accaduto. Report ha infatti fatto riferimento a nuovi documenti e testimonianze che non erano stati presi in considerazione nelle precedenti richieste di archiviazione. Si tratta di elementi nuovi, che vanno ben oltre una ricostruzione giornalistica basata su opinioni: sono fonti e materiali concreti. A conferma di ciò, è attualmente pendente una richiesta di acquisizione delle nuove prove. Non sarà Gasparri con i suoi comunicati stampa da avvinazzato a far archiviare la verità”. Lo affermano i componenti M5S della commissione Vigilanza Rai.