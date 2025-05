I carabinieri del Nucleo di San Giorgio del Sannio, insieme al personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, hanno condotto un’ispezione presso un rivenditore di fitofarmaci in San Giorgio del Sannio.

L’attività di controllo, mirata alla verifica dell’utilizzo sostenibile dei fitofarmaci in conformità con le normative vigenti, ha portato alla luce diverse anomalie. In particolare, sono state contestate all’azienda la mancata tenuta del registro dei fitofarmaci, e la mancanza di informazioni all’acquirente sui rischi e sulle corrette pratiche d’uso al momento della vendita.

