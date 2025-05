E’ stato indetto dal Comune di Benevento l’avviso pubblico per l’assegnazione e il rilascio di concessione d’uso temporanea dei posteggi liberi in occasione della tradizionale Festa della Madonna delle Grazie.

L’evento tradizionale si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio, nell’area di viale San Lorenzo, via Posillipo, corso Dante e via Torre della Catena.

