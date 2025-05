Ieri mattina è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la partecipazione al Bando ‘Sport e Periferie’ tra i Comuni di Ceppaloni, Apollosa e Arpaise.

Un percorso comune che aumenta le possibilità di finanziamento per assicurare la copertura economica al progetto di rigenerazione del complesso sportivo di San Giovanni, dal valore di 1,5 milioni. Parliamo di una struttura di grande rilievo, utilizzata subito dopo l’inaugurazione attraverso l’affidamento a un privato. Il rapporto tra Comune e società è tuttavia finito male, sfociato in un lungo contenzioso, che ha condotto a un’ordinanza di sgombero e al mancato utilizzo dell’impianto che ha registrato un progressivo deperimento. Le risorse messe a disposizione dei Comuni dal Dipartimento per lo Sport rappresentano pertanto una grossa opportunità per intervenire sul Green park.

