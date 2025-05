Daily Crown: svelata la statua di Kate, mentre la principessa mostra il suo lato empatico

Londra, 22 mag. (Adnkronos) – Il museo delle cere di Madame Tussauds di Londra ha svelato una statua di cera che raffigura Catherine Middleton con un abito ispirato a quello da lei indossato nel 2023. La principessa di Galles affianca il re e la regina assieme al marito William nella riproduzione della sala del trono presso l’attrazione di Baker Street. L’ultima creazione dedicata a Kate veste un abito replica di Jenny Packham, décolleté Gianvito Rossi ‘Rania 105’ in argento, orecchini Greville Diamond Chandelier e la tiara Lover’s Knot, la stessa che la principessa ha portato al ricevimento diplomatico annuale nel dicembre 2023. La replica della tiara proviene dagli archivi del museo ed è stata indossata anche dalla principessa Diana negli anni ’80.

Non è la prima volta che il Madame Tussauds dedica una scultura a Kate. La principessa, infatti, venne immortalata già nell’aprile 2012, un anno dopo le sue nozze. Con la differenza che adesso – sottolinea il senior general manager del museo Steve Blackburn – la statua “è stata scolpita con l’intento di garantire che la sua somiglianza sia degna di una futura regina, accanto al suo affascinante marito”. E proprio assieme a William, a un giorno di distanza dalla presentazione della scultura di cera, Kate ha mostrato in pubblico il suo aspetto meno freddo (come potrebbe essere quello di una statua) e più umano, contraddicendo la cognata Meghan Markle, che in passato l’aveva descritta come priva di empatia. Durante un ricevimento in giardino a Buckingham Palace, la principessa ha incontrato, assieme al marito e ad altri membri della famiglia reale, numerose persone provenienti da tutto il Regno Unito, non risparmiando a molte di queste abbracci, sorrisi e attenzione per le loro parole.

La duchessa di Sussex, nella serie Netflix del 2022 ‘Harry e Meghan’, aveva parlato del momento in cui aveva incontrato la coppia per la prima volta, lasciando intendere che William e Kate trovassero gli abbracci “sconvolgenti”. Invece, come nella maggior parte degli impegni reali a cui partecipa, la principessa è stata vista ancora una volta mettere a proprio agio gli ospiti, condividere risate e dare abbracci, per la gioia dei fan reali che hanno accolto positivamente il suo ‘savoir faire’ e con uno di questi che online ha persino soprannominato Kate “la principessa degli abbracci”, dopo che ieri è circolata sul web una sua foto dove abbracciava il sopravvissuto all’Olocausto Steven Frank al ricevimento in giardino. Insomma, a dispetto di Meghan, nella vita ‘reale’, Kate non sembra essere esattamente una statua di cera.