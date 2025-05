Corruzione: Conte, ‘pioggia di mazzette ma governo ha chiuso ombrello’**

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Rischiamo l’assuefazione. Da ultimo, 3 sindaci dello stesso territorio sono stati arrestati in 2 giorni. È un allarme rosso la pioggia di mazzette, di corruzione e lo scambio politico-clientelare in tutto il Paese, da nord a sud. E questo Governo l’ombrello lo ha chiuso: siamo passati dalla nostra legge ‘Spazzacorrotti’ all’abolizione del reato che puniva gli abusi di potere, ai tagli alle intercettazioni, agli avvisi che ti arrivano prima di essere arrestato”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

“In Giappone un Ministro si è dimesso dopo aver dichiarato di non comprare il riso perché gli viene regalato. Da noi i Ministri restano al loro posto nonostante le inchieste per truffa sui fondi dello Stato. Dobbiamo far tornare forte nel Paese la voglia di etica pubblica e di contrasto dell’illegalità. Il Movimento 5 Stelle non abbasserà mai la guardia. Dobbiamo vigilare sempre con la massima attenzione sui territori per poter operare le scelte giuste. Non è un compito facile, soprattuto quando devi valutare coalizioni con altre forze politiche e civiche”.

“La nostra asticella è alta e tale sempre rimarrà: dobbiamo pretendere ovunque – e a tutti i livelli – una svolta, dobbiamo rimboccarci le maniche per rinnovare ancora la politica e spezzare i legami con gli affari”.