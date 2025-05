Lo strappo non si ricuce, anzi. La battaglia tra il Benevento Calcio e i giocatori messi in ferie forzate dallo scorso 17 maggio diventa ogni giorno più aspra, al punto tale da far apparire inevitabile il contenzioso legale che potrebbe spingersi anche oltre il vaglio del Collegio arbitrale. Si vedrà. Fatto sta che il braccio di ferro prosegue e la frattura non accenna a ricomporsi. Tanto è vero che nei giorni scorsi sono andate in scena nuove puntate di quella che è destinata a diventare una vera e propria telenovela. I calciatori in esubero, nonostante fossero formalmente in ferie, si sono presentati davanti ai cancelli dell’antistadio ‘Imbriani’ per chiedere di lavorare col resto della squadra.

