“Apprendiamo dalla Cisl Fp Irpinia Sannio, di una accusa rivolta alle nostre sigle, una strategia rivolta a bloccare e sospendere l’agire sindacale della Rsu dell’Asl Bn liberamente eletta dalle lavoratrici e dai lavoratori, intaccando in tal modo anche l’autonomia di tale organismo, organizzato secondo il principio di autoregolamentazione. I lavoratori dell’Asl hanno votato il 14,15 e 16 aprile 2025 eleggendo 18 rappresentanti in seno alla Rsu. Quindi la Rsu – regolarmente convocata anche in Asl – si è riunita nel suo primo insediamento in data 15 maggio 2025 in riunione cui hanno partecipato ben 13 componenti su 18 totali e adottando – all’unanimità dei presenti – un nuovo regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria provvedendo, subito dopo, a nominare le nuove cariche della stessa elette in seno a maggioranza assoluta (8 voti favorevoli e 5 contrari)”.

Questo il ragionamento dei segretari provinciali Fp Cgil, Domemico Raffa e Uil Fpl, Giovanni De Luca a ribadire la legittimità delle cariche Rsu.

