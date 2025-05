Divieto assoluto di rilascio volontario di palloncini, lanterne cinesi, nastri colorati, coriandoli di plastica e altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell’ambiente. Questa la sostanza di ordinanza sindacale, già in vigore, firmata dal Primo Cittadino di Montesarchio Carmelo Sandomenico. Una “ratio” ambientale a fondamento dell’atto che si rivolge “a tutte le manifestazioni pubbliche e private, comprese feste, ricorrenze ed eventi sportivi. È vietato anche l’uso di palloncini gonfiati con gas più leggeri dell’aria, se non adeguatamente zavorrati, per evitarne il rilascio incontrollato”.

