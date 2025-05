Università, UniRadio TorVergata fa festa

Roma, 21 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Domani, giovedì 22 maggio a partire dalle 18.30 alla facoltà di Lettere e Filosofia, ci sarà la festa di UniRadio TorVergata. L’idea di un momento di aggregazione e divertimento nasce dalla volontà di far conoscere alla comunità universitaria la radio di Ateneo, attivata, circa un anno fa, per volontà di un gruppo di studentesse e studenti, docenti e personale amministrativo unito dalla passione per la musica, la cultura, l’intrattenimento e l’informazione. Una squadra con esperienze e percorsi diversi che ha fatto della propria eterogeneità e dell’inclusività i punti di forza.

A dare il via alla festa, aperta a studenti e studentesse e al territorio, i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Nathan Levialdi Ghiron, della Prorettrice alla comunicazione Lucia Ceci e del responsabile della radio, Pasquale Terracciano. A seguire un ricchissimo programma il cui tema principale sarà la musica, attraverso diverse forme artistiche: intrattenimento, giochi, playlist personalizzate, esibizioni dal vivo e dj set.

Prevista l’esibizione live del polistrumentista Alessandro Rebesani conosciuto come Rbsn e di Tära, cantante palestinese indipendente nata e cresciuta in italia e conosciuta al grande pubblico anche per la sua partecipazione a X Factor. A seguire Dj set fino a fine evento. Un’area giochi, che vedrà la partecipazione attiva di Giulia Amici, la presenza dell’associazione GdT Roma Players e la collaborazione della casa editrice Asmodee Italia sarà attiva dalle 18.30 mentre il team della radio organizzerà quiz e preparerà dei talk coinvolgendo direttamente i e le partecipanti per tutta la durata della manifestazione.