Dopo il Documento di indirizzo alla progettazione licenziato dal presidente Lombardi, l’ufficio tecnico della Provincia ha compiuto un nuovo passo per il recupero degli spazi dell’ex Eti di San Giorgio del Sannio. E’ stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento della riconversione dell’ex agenzia di tabacchi in viale dei Sanniti; un intervento, lo ricordiamo, che riguarda un primo lotto dell’intera opera di recupero avviata nel 2007 e mai terminata.

