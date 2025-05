«L’accusa rivolta dal Sindaco Mastella a Sigfrido Ranucci, ovvero di servirsi della trasmissione Report per vendere qualche libro in più, testimonia perfettamente l’infimo livello a cui può scendere il dibattito sui temi di politica amministrativa. Il servizio di Report su un paio di argomenti di attualità cittadina- l’abbattimento della scuola Torre, il progetto del campo da golf- può essere piaciuto o meno, ma le repliche, anche quelle più aspre, dovrebbero sempre riguardare il merito delle questioni trattate. E invece da Palazzo Mosti si reagisce in modo stizzito, ricorrendo alla solita arma dell’aggressione sul piano personale», così in una nota il consigliere di opposizione a Palazzo Mosti, Luigi Diego Perifano. «Ma, se da un canto le insinuazioni sulla professionalità di Ranucci sono all’evidenza patetiche, dall’altro non si può fare a meno di osservare come il potere abbia in simpatia solo i giornalisti ossequiosi e compiacenti, meglio se esperti in panegirici che in domande scomode».

