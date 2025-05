Potrà scaturire un consolidamento soltanto parziale per il Pronto soccorso del nosocomio “San Pio” dall’ennesimo concorso per assumere medici specialisti in emergenza-urgenza. Il bando prevedeva un target di otto assunzioni, l’obbiettivo raggiungibile invece, in concreto, è al massimo di cinque assunzioni, essendo cinque i candidati che hanno aderito. Quattro ammessi tout court e uno invece con riserva da sciogliere in attesa di accredito dei titoli.

