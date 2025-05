Pnrr: protesta opposizioni al Senato per ‘ennesima e imbarazzante’ fiducia**

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Questa 92esima fiducia, l’ennesima e imbarazzante fiducia, coincide con la dimostrazione che questa maggioranza è incapace di qualunque contraddittorio”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd, che insieme agli altri capigruppo delle opposizioni ha protestato in aula al Senato per la fiducia posta sul decreto Pnrr e scuola posta oggi dal governo. Una protesta che si è agganciata anche a quella sul possibile ricorso al ‘canguro’ sulla riforma costituzionale della giustizia.

“Siamo all’ennesima fiducia – ha detto Dafne Musolino di Iv- impedendo ancora una volta di discutere, viene palesemente violata la nostra funzione”. Quindi Peppe De Cristofaro di Avs: “Il Parlamento è piegato all’arroganza delle forze di maggioranza”. Stefano Patuanelli, presidente dei senatori M5S, rimarca: “Io mi chiedo perchè dobbiamo accettare la questione di fiducia su un decreto che non scade domani e su cui sono stati presentati 130 emendamento che in 40 minuti si potevano votare in aula? E’ perchè non avete ancora capito la differenza tra il governare e il comandare”.