Lettera al Capo dello Stato, Sergio Mattarella da parte del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi per segnalare “la gravissima situazione in cui è costretta ad operare la Provincia di Benevento, come del resto tutte le Province, in materia di sicurezza delle strade di competenza con le disposizioni di cui alla Legge di Bilancio e al cosiddetto Decreto Milleproroghe infatti hanno operato pesanti tagli di risorse finanziarie per la messa in sicurezza di queste strade”.

