Esito processuale per il ‘caso torture’, la vicenda scaturita da indagine dei carabinieri relativa a sequestro e sevizie di tre giovani di San Leucio del Sannio (uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti), avvenuti in un appartamento del Rione Libertà. Investigazione culminata con quattro arresti nel marzo del 2024. Ieri, il tribunale in composizione collegiale ha condannato a nove anni e cinque mesi e settemila euro di multa il 49enne Antonio Barone; 8 anni e seimila euro di multa, il 26enne Vincenzo Cinque; otto anni anche per il 24enne Emanuele Ucci (i primi due difesi dall’avvocato Antonio Leone e il terzo dall’avvocato Luca Russo). Esclusa l’aggravante della recidiva per i tre e comminata provvisionale di cinquemila euro per ciascuna delle tre vittime.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia