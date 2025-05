Arriva il gelato cosmetico, super food e anti-age nel ‘Logevity ice cream’

Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) – Un gelato ‘cosmetico’ che punta ad unire gusto e benessere grazie a ingredienti super food e anti-age. E’ il progetto ‘Longevity ice cream’ dell’Ateneo del gelato italiano, dal 2017 prima scuola internazionale di gelateria artigianale made in Italy, che ha ideato una linea di sorbetti artigianali formulati in base a ricette che integrano alimenti ‘amici della pelle e del benessere’, a partire dall’olio extravergine di oliva, ingrediente simbolo della dieta mediterranea.

Attraverso un’accurata selezione di pregiatissime cultivar italiane proposte dalla Fondazione Evo School/Unaprol – Coldiretti – CampagnaAmica, gli oli abbinati e combinati con ingredienti funzionali come agrumi, tè matcha, bacche di goji, fragole, basilico, mandorle, latte di bufala, avocado e spezie preziose sono al centro di ogni ricetta e, oltre alle proprietà nutrizionali legate alla presenza di polifenoli e antiossidanti, legano ogni componente donando al gelato cremosità e texture vellutata. Diverse le ricette, presentate al recente congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime) a Roma, come: il sorbetto all’avocado siciliano con agrumi, zenzero e olio evo ragusano; il sorbetto alla fragola, basilico e olio evo della Tuscia; sorbetto al tè verde giapponese matcha, lime, bacche di goji, miele e olio evo pugliese; il gelato al latte di bufala, mandorla e olio evo di Latina.

Il progetto si focalizza, dunque, sull’integrazione di ingredienti anti-age e super food, studiati e usati anche nella cosmetica, combinandone le proprietà organolettiche e nutrizionali. Ma la funzione del gelato in tema di salute e benessere, nell’intenzione dei promotori, è più ampia: grazie alla sua popolarità e alla capacità trasmettere emozioni, infatti, può “supportare campagne di sensibilizzazione e informazione su tematiche importanti, come in questo caso la prevenzione dell’invecchiamento precoce, diventando così un veicolo originale e coinvolgente per diffondere messaggi significativi e sociali”.