Ucraina: Zelensky, ‘Russia vuol guadagnare tempo per bloccare colloqui su tregua’

Kiev, 20 mag. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di “cercare di prendere tempo” per continuare la sua guerra in Ucraina, dopo che ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in una chiamata con il capo dello Stato russo Vladimir Putin, ha dichiarato che erano stati compiuti progressi verso un cessate il fuoco. “Se la Russia continua a proporre condizioni irrealistiche e a ostacolare i progressi, le conseguenze saranno dure”, ha scritto il presidente ucraino sui social media, aggiungendo che Kiev è pronta a negoziare.

Dopo le telefonate separate con Zelensky e Putin di ieri, Trump ha affermato che i colloqui di tregua tra Russia e Ucraina inizieranno “immediatamente”. Putin ha affermato di essere pronto a lavorare su un “memorandum su un possibile futuro accordo di pace”, ma non ha risposto alle richieste di una pausa di 30 giorni nei combattimenti. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che spetta a Kiev “prendere decisioni” e rispondere alla proposta di un memorandum di pace.