Roma, 20 mag (Adnkronos) – “Il regime russo risponda alla richiesta urgente della comunità internazionale di un cessate il fuoco immediato in Ucraina, per fermare il massacro e condurre credibilmente negoziati che giungano a una pace giusta, invece di continuare ad attaccare le istituzioni europee, capovolgendo la verità. Solidarietà a Pina Picierno per l’ennesimo attacco subito”. Lo dicono la segretaria del Pd Elly Schlein e il responsabile Esteri nella segreteria Pd Peppe Provenzano.