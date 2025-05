Ucraina: Schlein, ‘dopo critiche Meloni ci ha dato ascolto su Volenterosi’**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Io ho criticato la presidente Meloni per non essere stata insieme alla Francia, alla Germania, al Regno Unito su quel treno la settimana scorsa verso Kiev per portare supporto a un popolo ingiustamente invaso e per parlare finalmente, e con estremo ritardo, di pace. Una pace giusta da negoziare e di un cessate il fuoco incondizionato. Altro che pontiera, l’Italia con Meloni ha perso il treno…”. Lo dice Elly Schlein a Cinque Minuti su rai1.

“Non si può piegare la politica estera di questo paese alle simpatie o antipatie personali, così come è successo anche qualche giorno dopo a Tirana. Ecco, devo dire che in questi ultimi giorni la premier ci ha dato ascolto e ha partecipato alle telefonate con Trump e gli altri leader europei per dare il contributo dell’Italia alla pace. Dove si parla di pace l’Italia ci deve stare”.