Referendum: Schlein, ‘che farà Meloni? Grave se premier non va a votare’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Siamo in tempi in cui la democrazia non va data per scontata, va nutrita di partecipazione e il voto è anche un valore costituzionale. Io mi aspetto anche di sapere che cosa farà la presidente del Consiglio”. Lo dice Elly Schlein a Porta a Porta.

“Troverei grave se non andasse a votare, se non dicesse come vota su questi quesiti che riguardano la carne viva delle fratture sociali del Paese, la precarietà, la sicurezza sul lavoro e spero e credo che sia un tema che preoccupi anche chi oggi governa, anche la destra di questo Paese. Perché tre morti al giorno, vuol dire che non è una questione di incidenti ma che è un’emergenza strutturale e la precarietà è una condizione che colpisce soprattutto i giovani e le donne e colpisce in un modo che fa avvenire paura di futuro”.