Pd: Schlein, ‘congresso anticipato? Noi impegnati su voto e costruzione alternativa’**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Congresso anticipato a fine anno? “Le primarie ci sono già state due anni fa. In questo momento il Partito Democratico è impegnato a portare più persone possibile a votare l’8 e il 9 giugno per questi referendum e anche per le amministrative importanti. In questi giorni sarò ad Assisi, sarò a Genova a sostegno di Silvia Salis, sarò anche a Ravenna. Quindi siamo impegnati in queste campagne, siamo impegnati a costruire l’alternativa a queste destre che tagliano la sanità alla scuola e bloccano il salario minimo”. Lo dice Elly Schlein a Cinque Minuti su Rai1.