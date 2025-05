Il vicolo cieco in cui si è infilato il calcio italiano concede al Benevento la possibilità di pianificare la prossima stagione senza farsi prendere dalla frenesia, ma nonostante ciò di sabbia nella clessidra non ne scorrerà ancora parecchia prima di conoscere le intenzioni del club sulle modalità della ripartenza. Per la verità, già piuttosto chiare, almeno dal punto di vista della gestione del gruppo squadra, perché la volontà di tagliare i rami secchi si è palesata con la decisione di mettere in ferie forzate chi ha il contratto in scadenza e chi viene considerato fuori dal progetto tecnico.

