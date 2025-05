Non c’è pace a Foiano di Val Fortore per il Sindaco Giuseppe Ruggiero. Dopo l’attacco della minoranza sulle spese per la realizzazione dell’incontro di boxe, che il Sindaco dice essere state tutte sostenute con l’aiuto degli sponsor, alcuni cittadini hanno attaccato l’Amministrazione sui lavori a Borgo San Pietro.

Qualche post social e una nota stampa hanno sottolineato comi i lavori stessere distruggendo una parte del centro storico, addebitando la colpa al Sindaco, il quale avrebbe distrutto il borgo più di guerre e terremoti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia