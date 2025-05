Difficoltà crescenti in termini di numero complessivo di medici in servizio presso l’Asl Benevento. Difficoltà dovute non tanto a dimissioni volontarie quanto soprattutto ai pensionamenti. Una condizione, quest’ultima che, considerando anche le difficoltà per assicurare un rimpiazzo, legate non solo a carenza numerica di camici bianchi ma anche a procedure lente e farraginose, vanno ad inficiare il deficit di personale esistente. Il consuntivo annuale emerso lo scorso aprile ci dice che ci sono 116 camici bianchi in meno per la rete territorio assistenza primaria e in particolare dei medici base e pediatri libera scelta.

