Amazon Made in Italy Award-I volti dell’eccellenza italiana nell’e-commerce, i premiati

Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri l’evento ‘Amazon Made in Italy Award – I volti dell’eccellenza italiana nell’e-commerce’ ospitato a Roma, a Palazzo Piacentini, dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato con il supporto di Agenzia Ice. Al fine di celebrare le piccole e medie imprese italiane che, attraverso i loro prodotti e la loro inventiva, e tramite la vetrina Made in Italy di Amazon, contribuiscono a portare nel mondo l’unicità del nostro Paese, Amazon ha assegnato a 10 di queste un riconoscimento per aver saputo cogliere in questi anni le opportunità del digitale e aver sviluppato la propria offerta a livello internazionale. L’iniziativa è inserita nel calendario ufficiale della seconda edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy, e ha visto la presenza del Sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, e di Giorgio Busnelli, vp e country manager di Amazon Italia.

La premiazione celebra anche i 10 anni della vetrina Made in Italy di Amazon, lanciata nel 2015 con lo scopo di valorizzare i prodotti Made in Italy delle imprese e degli artigiani italiani che vendono sul negozio online, e si inserisce tra le attività legate alla quarta edizione dei Made in Italy Days, un’iniziativa di valorizzazione di migliaia di prodotti Made in Italy in Italia e nel mondo, che si terrà dal 26 maggio al 2 giugno 2025. In concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica, infatti, una speciale finestra promozionale sarà dedicata su Amazon ai prodotti Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna, oltre all’Italia. Nel corso di questa settimana, i clienti dei negozi online di Amazon potranno acquistare un’ampia selezione di prodotti dei più famosi marchi italiani e di migliaia di pmi a prezzi vantaggiosi.

“L’Amazon Made in Italy award celebra il successo di 10 piccole e medie imprese italiane, testimoniando come il digitale non sia solo un supporto, ma una vera leva di crescita per l’eccellenze italiane nel mondo. Con questo evento, Amazon conferma il suo impegno a fianco delle istituzioni nella valorizzazione dei prodotti italiani, dimostrando attenzione e sostegno concreto alle imprese del nostro Paese”, ha dichiarato il sottosegretario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto.

“L’Agenzia Ice ha identificato nel digitale, in particolare nell’e-commerce, una colonna portante delle possibilità di export offerte alle imprese del Made in Italy. Un canale in grado di aprire nuovi mercati, testare nuovi prodotti con il fine ultimo di aumentare il proprio fatturato, che dal 2019 Ice sostiene attraverso le partnership con oltre 40 diverse piattaforme internazionali specializzate nel commercio elettronico. La collaborazione con Amazon è parte integrante di questo piano, che punta a dare un sostegno concreto a tutte le Ppmi che vogliano raggiungere i clienti delle piattaforme in cui la Vetrina Made in Italy è attiva, attraverso un accompagnamento dedicato, campagne pubblicitarie a tema Made in Italy e formazione specifica”, ha commentato Luca Di Persio, direttore centrale servizi alle imprese, marketing ed innovazione dell’Agenzia Ice.

“Dieci anni fa, lanciando la vetrina Made in Italy su Amazon, abbiamo dato il via a un viaggio straordinario, partendo da appena 5.000 prodotti nella sezione regionale dedicata alla Toscana. Abbiamo creduto nella visione delle imprese italiane che oggi sono le vere protagoniste di questo successo: parliamo di oltre 5.500 realtà sulla nostra vetrina che, con passione e determinazione, portano più di 3 milioni di prodotti Made in Italy in 11 Paesi del mondo. Con questo premio, e con i Made in Italy Days, vogliamo valorizzare proprio le storie di imprenditrici e imprenditori che ogni giorno innovano, mantengono vive le tradizioni e fanno conoscere l’unicità del saper fare italiano”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, vp e country manager di Amazon Italia. “Le loro storie ci dimostrano, così come i risultati, che digitale ed export sono due leve strategiche per le aziende del nostro Paese: nel 2024 i nostri partner di vendita hanno realizzato un totale di 3,8 miliardi di euro di vendite all’estero”.

Durante la serata, sono state premiate 10 pmi suddivise in cinque categorie, ognuna delle quali rappresenta una storia unica di eccellenza, innovazione e determinazione. La giuria, formata da un team di Amazon, ha selezionato le pmi vincitrici tra le oltre 5.500 realtà presenti all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon tenendo conto di un’equa distribuzione geografica (Nord, Centro, Sud, Isole) e di equilibrio di genere. Una prima scrematura è avvenuta in considerazione della tipologia delle 5 categorie del premio: Chi ben comincia è a metà dell’opera, Chi non risica non rosica, Paese che vai Italia che trovi, Una ne pensa cento ne fa, Buon sangue non mente, queste le categorie che, rifacendosi a iconici modi di dire italiani, racchiudono le peculiarità delle 10 pmi selezionate. Inoltre, la giuria ha assegnato a 5 delle aziende vincitrici – una per categoria – una menzione speciale ‘customer obsession’ per aver dimostrato, nel corso delle interviste, particolare dedizione nell’applicare uno dei principi di leadership di Amazon più significativi e trasversali: l’estrema cura e dedizione verso il cliente. La giuria ha poi assegnato un’ulteriore menzione speciale ‘Imprenditoria femminile’, conferita a un’azienda guidata da una imprenditrice.

A consegnare i premi delle cinque categorie rispettivamente Mariangela Siciliano, head of education & business matching di Sace; Pierluigi Sanna, vicesindaco della città metropolitana di Roma; Paolo Nardini, responsabile finanza agevolata di Simest e Valentina Picca Bianchi, presidente nazionale Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi); Luca Di Persio, direttore centrale innovazione, marketing, comunicazione, formazione, servizi alle imprese di Agenzia Ice; Roberto Luongo, consigliere del ministro Urso per l’internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy nel mondo.

Le 2 aziende vincitrici della categoria ‘Chi ben comincia è a metà dell’opera’ hanno in comune il fatto di essere fondate e guidate da imprenditori appartenenti alla generazione Z o Millennials. La giuria ha premiato Fler World, un brand veneto di rasoi ricambiabili fondato da una giovane imprenditrice, Allegra Violante, che durante un MBA negli USA resta folgorata dall’ecosistema delle startup americane e a soli 26 anni, al suo rientro in Italia, decide di fondare la sua azienda e formare un giovane team affiatato, sempre pronto ad ascoltare chi ha più esperienza e a lavorare in sinergia e armonia. L’altra realtà premiata dalla giuria per la categoria rappresentata da giovani imprenditori è ilGustonline, nata dal desiderio di Giorgia e Francesco, coppia nella vita e nel lavoro, di far viaggiare prodotti enogastronomici laziali, come porchetta e pecorino, oltre i confini regionali e nazionali, portando i sapori autentici di Ariccia a chiunque senta nostalgia della cucina laziale. All’azienda è stata inoltre assegnata una menzione speciale per la ‘customer obsession’, riconoscendo la loro capacità di mettere sempre il cliente al centro di ogni decisione.